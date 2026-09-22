YKS ek tercih sonuç tarihi 2026: YKS ek yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı?

2026 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 21 Eylül'de tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS ek yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı?



2026 YKS EK TERCİH DÖNEMİ SONA ERDİ

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.