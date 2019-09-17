YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilerin üniversite telaşı başladı. Ek tercih 2019 sürecin i11 Eylül'de sonlandıran öğrenciler Google'da ek tercih sonuçlarını aramaya başladı bile... İşte merak edilenler...



2019 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Konuyla ilgili kesin bir bilgi paylaşımı yapılmazken yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.



GEÇTİĞİMİZ SENE ÜNİVERSİTELERDE NE KADAR KONTENJAN BOŞ KALDI?



Üniversitelerin örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjan boş kaldı.



Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, önlisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, önlisans programlarında 14 bin 408, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, önlisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.



YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak duyuruldu.



Son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran 954 bin 353 adaydan 309 bin 583'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 791 bin 929 adaydan 352 bin 474'ü, daha önce yerleşmiş 397 bin 614 adaydan 106 bin 399'u, bir yükseköğretim programını bitirmiş 191 bin 644 adaydan 69 bin 648'i, yükseköğretimden kaydı silinmiş 45 bin 872 adaydan 19 bin 136'sı üniversitelerin lisans, önlisans programları ile AÖF'ye yerleşti.



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