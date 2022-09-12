YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama)

YKS ek tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. 2022-2023 üniversite kayıt döneminin tamamlanmasıyla birlikte, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu sonrasında ek tercih işlemleri başladı.

Ek tercihlerin bitmesine az bir zaman kala sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?



YKS ek tercih kılavuzu sonrasında tercih işlemleri 7 Eylül 2022 tarihinde başladı. Yayımlanan takvime göre; 2022 YKS ek tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak. Tercih işlemleri 13 Eylül'de son bulacak.



EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

PUANLA YERLEŞTİRME YAPILACAK



Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2022-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.



2022-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.



Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.



2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.



Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde 122 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.

