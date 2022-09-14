YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! (2022 YKS ek tercih sonuç takvimi)

YKS ek tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 7-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercihlerin ardından binlerce öğrenci şimdi de sonuçların açıklanacağı tarih için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler 14.09.2022 - 09:36

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! (2022 YKS ek tercih sonuç takvimi)

ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 7-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı gün için geri sayım başladı.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! (2022 YKS ek tercih sonuç takvimi) - 1

EK TERCİH ÜCRETLERİ BUGÜN ÖDENECEK

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

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