YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama)

ÖSYM tarafından 13 Eylül'de tamamlanan YKS ek tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. İşte ayrıntılar...



YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuç tarihine yönelik bir açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı. Üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere ne zaman kayıt yapılacağı, ÖSYM'nin açıklaması sonrasında belli oldu.



Üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

2022 YKS EK TERCİH TAKVİMİ



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...



YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül



YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül



YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül



YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.