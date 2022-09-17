YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama)

YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan YKS ek tercih işlemlerinin ardından şimdi de sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Haberler - ntv.com.tr 17.09.2022 - 09:48

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama)

ÖSYM tarafından 13 Eylül'de tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuç tarihine yönelik bir açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı. Üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Buna göre; ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere ne zaman kayıt yapılacağı, ÖSYM'nin açıklaması sonrasında belli oldu.

Üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? (2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama) - 2

2022 YKS EK TERCİH TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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