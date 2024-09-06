YKS ek tercih ücreti ne kadar? Tercih başvuru ücreti nereye yatırılır?

2024 YKS ek tercih tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, sürecin ayrıntıları gündeme geldi. Adayların başvuru işlemlerini geçerli olması için belirlenen başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar? Tercih başvuru ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Tercih başvuru ücreti nereye yatırılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Adayların belirlenen ücreti 12 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar yatırmaları gerekiyor.

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Tercih başvuru ücreti nereye yatırılır? - 1

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlendi. Ücretin belirtilen süre içerisinde yatırılmaması durumunda adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. 

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Tercih başvuru ücreti nereye yatırılır? - 2

EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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