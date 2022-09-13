YKS ek tercihler bugün sona eriyor! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi)

YKS ek tercih döneminin sona ermesine artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından 7 Eylül tarihinde yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunun ardından başvurular başlamıştı. 13 Eylül tarihinde sona erecek başvurular öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 11:34

YKS ek tercihler bugün sona eriyor! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi)

İlişkili Haberler

ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ek tercih işlemleri bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 7-13 Eylül tarihleri arasında erişime açılan YKS ek tercih işlemleri bu akşam sona erecek.

Tercih işlemlerinin tamamlayan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki,  ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulması beklenen ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Buna göre; ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercihler bugün sona eriyor! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi) - 1

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

YKS ek tercih kılavuzu sonrasında tercih işlemleri 7 Eylül 2022 tarihinde başladı.

Yayımlanan takvime göre; 2022 YKS ek tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

Tercih işlemleri 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS ek tercihler bugün sona eriyor! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi) - 2

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

PUANLA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2022-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.

2022-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.

2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.

Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde 122 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...