YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte YKS ek tercih işlemlerinin başlayacağı gün bekleniyor. YKS tercih sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler boş kalan kontenjanlara göre ek tecih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?



YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.



Şimdi ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS ek tercih başvuruları için duyuru yayınlanması bekleniyor. YKS ek tercih işlemlerinin, üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısının belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.



Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ilk haftası itibariyle başlaması öngörülüyor.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?



Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.



Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.