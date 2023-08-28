YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleri gündeme gelecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme takvimi)

2023 ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan birçok öğrenci, tercihlerine göre kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Bir programına dahil olamayan öğrenciler ise YKS ek yerleştirme döneminin başlamasını bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme takvimi) - 1

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce 'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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