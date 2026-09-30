YKS ek tercihleri de doldurmadı. Üniversitelerde binlerce kontenjan boş kaldı

Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor .

Peki birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Ek yerleştirmelerde kontenjanların boş kalmasının sebepleri neler? Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, “Devlette de vakıfta da bir hayli kontenjan boş kaldı.” diyerek şunları söyledi:

“Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden biri, öğrenciler doğal olarak işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da 1 yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler onu tercih edemiyor.”