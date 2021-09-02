YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? (2021 Üniversite ek yerleştirme ücreti ne kadar?)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bunun üzerine ikinci tercihleri bekleyen milyonlarca üniversite adayı, YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.



EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?



Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.



ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.



YKS BARAJI DÜŞÜNCE SIRALAMA DEĞİŞECEK Mİ?

