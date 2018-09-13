ÖSYM tarafından 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.



Üniversite tercihleri 7 – 14 Ağustos tarihleri arasında alındı. Tercihlerin açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 3 - 7 Eylül tarihlerinde yapıldı.



ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre YKS ek tercihleri 14-20 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

ÜCRET YATIRMA İÇİN SON GÜN 21 EYLÜL



ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine ilişkin, 2018 YKS Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu da yayımladı.



Buna göre, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-

YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.



Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARINDA RAKAMLAR NEYİ İFADE EDİYOR?