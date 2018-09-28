Üniversite hayallerini bu yıl gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıya birlikte kayıtlar 1 Ekim tarihine alınmaya başlanacak.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir programa yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar devam edecek.

YURT KAYIT BAŞVURULARI 3-10 EKİM TARİHİNDE



Ek yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşen öğrenciler için yurt kayıt işlemleri 3-10 Ekim tarih aralığında alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu süreçte kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için misafir öğrenci statüsünde barınma imkanı sağlayacak.