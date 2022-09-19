YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanıyor

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını 17.30'da açıklayacak. Baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 17:18 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 17:19

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanıyor

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2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları 17.30’da ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u dolmuştur.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir" denildi.

Açıklamada, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15’ten 19 bin 358’e düştüğü belirtildi.

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