YKS ek yerleştirme tercihleri başladı. YKS ek tercih nasıl yapılır?

2026 YKS tercih sonuçlarının ve üniversite kayıt maratonunun tamamlanmasının ardından merakla beklenen ek tercihler için tarih duyurusu yapılmıştı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

ÖSYM, bugün açıkladığı duyurunda YKS ek tercihlerinin başladığını duyurdu.

Bugün başlayan tercih süreci 21 Eylül'de sona erecek.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.