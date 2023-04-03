YKS geç başvuruları bugün sona eriyor: YKS geç başvurusu nasıl yapılır? (2023 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2023 YKS geç başvuruları bugün sona eriyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavına hazırlanan öğrencilerden, başvurularını henüz tamamlamamış olanların bugün AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte ayrıntılar.



YKS GEÇ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN



2023 yılı YKS geç başvuruları için bugün son gün. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 27 Mart tarihinde başlayan YKS geç başvuru işlemleri 3 Nisan saat 23.59'a kadar sürecek.



Buna göre; YKS başvurularını henüz tamamlamamış olan adayların bu gece saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, 27 Mart 2023 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.



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