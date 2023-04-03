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YKS geç başvuruları bugün sona eriyor: YKS geç başvurusu nasıl yapılır? (2023 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

YKS geç başvurularının ne zaman sona ereceği, üniversite sınavına girmek için hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından başlatılan YKS geç başvuru işlemleri için son tarih bugün. Üniversite sınavı için henüz başvurularını tamamlamayan adayların bugün geç başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuruları bugün sona eriyor: YKS geç başvurusu nasıl yapılır? (2023 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2023 geç başvuruları bugün sona eriyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavına hazırlanan öğrencilerden, başvurularını henüz tamamlamamış olanların bugün AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte ayrıntılar.

YKS GEÇ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

2023 yılı YKS geç başvuruları için bugün son gün. tarafından yayımlanan takvime göre, 27 Mart tarihinde başlayan YKS geç başvuru işlemleri 3 Nisan saat 23.59'a kadar sürecek.

Buna göre; YKS başvurularını henüz tamamlamamış olan adayların bu gece saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

YKS geç başvuruları bugün sona eriyor: YKS geç başvurusu nasıl yapılır? (2023 ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 1

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 27 Mart 2023 tarihinden itibaren ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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