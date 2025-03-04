YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 YKS geç başvuru tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. 2025-YKS başvuruları sona erdi. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'nin oturumlarına başvuru yapmayan adaylar için gelecek günlerde geç başvuru günü fırsatı başlayacak. İşte, 2025 YKS geç başvuru tarihi...



2025 YKS GEÇ BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM'den 2025 YKS oturumlarına başvuru yapamayanlar için 11-13 Mart'ta bir hak daha tanınacak.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği YKS başvuru ücretleri şöyle;



Sadece TYT'ye girecek adaylar: 450 TL



TYT + AYT veya TYT + YDT girecek adaylar: 900 TL



Üç oturuma (TYT + AYT + YDT) girecek adaylar: 1350 TL



Başvurularını geç yapan adaylar için bu ücretlere %50 ek ücret uygulanacak.



2025 YKS OTURUM TAKVİMİ



YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025



YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025



YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025