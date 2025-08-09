YKS hukuk barajına durdurma... Danıştay 100 bine çekilen başarı sıralamasını iptal etti
Danıştay, hukuk fakülteleri için 100 bine çekilen sıralama şartını durdurma kararı aldı.
Hukuk fakültelerine yerleşmek için üniversite sınavında istenen başarı sıralamasınının ilk 100 bine çekilmesi kararı Danıştay'dan döndü.
Böylece geçen sene hukuk fakültelerine giriş için uygulanan 125 bin baraj şartı bu sene de uygulanacak.
NTV'den Öykü Tüccar'ın aktardığı bilgiye göre; YÖK kaynakları da bu kararı doğruladı.
YKS tercihleri 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar bu tarihe karar üniversite tercihlerinde değişikliğe gidebilecekler.
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakülteleri için geçen yıllarda 125 bin olarak uygulanan başarı sıralaması şartı 100 bine çekilmişti. Bu kapsamda, hukuk fakültelerini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecekti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021 yılında Adalet Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, hukuk fakülteleri için barajı 100 bine yükseltilmiş ancak ilk kez uygulanacağı 2022 yılında karardan vazgeçilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmıştı.
