YKS ikinci ek tercih kılavuzu yayımlandı (YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak?)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün dün yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın (14 Ekim Perşembe) başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI



YKS ikinci ek tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar kılavuzdan yardım alarak tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

YKS İKİNCİ EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS İKİNCİ EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.