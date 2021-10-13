YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri yarın başlıyor

SON DAKİKA HABERİ: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor.

Haberler 13.10.2021 - 16:32

YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri yarın başlıyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-) ikinci ek yerleştirme işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021- İkinci Ek Yerleştirme işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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