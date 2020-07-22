YKS kılavuzu yayınlandı (2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?)

21.07.2020 - 14:51 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 00:47
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı.
Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak.
ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.
KILAVUZ YAYIMLANDI
ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.
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