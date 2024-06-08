YKS maratonu başladı: 3 milyon aday üniversite sınavına giriyor

Aylardır süren çalışmalarda sona gelindi. Üniversiteye gitmek isteyen adaylarda heyecan dorukta. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başladı.



Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanıyor. Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapıyor.



Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.



İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.



YKS maratonunda ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.



YABANCI DİL TESTİ DE YARIN YAPILACAK



Sınavın üçüncü oturumu da yine yarın yapılacak. Yabancı Dil Testi saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.



Adaylar, sınava girerken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda olacak.



Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.