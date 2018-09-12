Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YKS Kılavuzu'nun ilgili maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise ilgili üniversite tarafından yapılacak.



Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye yarından itibaren 20 Eylül'e kadar başvuru da bulunmaları gerekiyor.