YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı (YKS Milli Sporcu  tercih sonuçları nasıl öğrenilir?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları online olarak görüntülenebilecek.

YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı (YKS Milli Sporcu  tercih sonuçları nasıl öğrenilir?)

Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin duyuru Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 'den() geldi. 

YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı (YKS Milli Sporcu  tercih sonuçları nasıl öğrenilir?) - 1

'den yapılan açıklamada; "14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir." denildi.

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