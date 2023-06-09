YKS ne zaman? AYT-TYT sınavı hangi günler yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihleri)

2023 YKS tarihi, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava girecekleri okul ve salon bilgisini öğrenen öğrenciler, AYT ve TYT sınavlarının uygulanacağı günü merak ediyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? AYT-TYT sınavı hangi günler yapılacak?



2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.



17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),



18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.



17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



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