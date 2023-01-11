YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav takvimi açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

2023 YKS sınavı için binlerce öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni yılda üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler YKS oturumu olan TYT ve AYT tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?



2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.



ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.



Buna göre; YKS sınav tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.

SINAV TAKVİMİ BELLİ OLMUŞTU



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı.



ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.