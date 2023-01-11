YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav takvimi açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan 2023 sınav takvimi, YKS sınavının seçim günüyle denk gelmesinin ardından geri çekilmişti. O sınav takvimine göre 2023 yılında YKS sınavının yapılacağı tarih belirtilmişti. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav takvimi açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

2023 sınavı için binlerce öğrencinin gözü 'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni yılda üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler oturumu olan TYT ve AYT tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.

Buna göre; YKS sınav tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav takvimi açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de - 1

SINAV TAKVİMİ BELLİ OLMUŞTU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2023 ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.

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