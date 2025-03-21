YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? 2025 TYT giriş yerleri

Üniversiteye giriş için düzenlenen YKS 2025'e heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında YKS oturumlarına girecek adaylar, ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş yerleri ile ilgili açıklamaya kilitlendi. İşte, 2025 YKS sınav giriş belgelerinde son durum...



2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.



2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.



Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.



SINAVA GİRİŞTE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER



Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.



Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.



Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.



Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek.



Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.