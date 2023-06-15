Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin renkli mi yoksa renksiz mi olacağını sorgulamaya başladı. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi olacak? YKS sınav giriş belgesi renksiz olur mu?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK?



ÖSYM YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Yani sınav giriş belgelerinin renkli veya renksiz olması bir önem arz etmemektedir.



Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

