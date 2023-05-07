YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından ülke genelinde yapılacak olan YKS öncesinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.



Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.