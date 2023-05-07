YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi)

YKS sınav yerleri, 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girecek olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavı öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () için bekleyiş sürüyor. tarafından ülke genelinde yapılacak olan öncesinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 1

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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