YKS sınava giriş yerleri belli oldu mu? (2022 TYT, AYT, YDT tarihleri)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı başvuruları 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 11:51

YKS sınava giriş yerleri belli oldu mu? (2022 TYT, AYT, YDT tarihleri)

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ÖSYM sınav takvimi belli oldu

için geri sayım başladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı. 

Sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, sınava giriş belgelerinin 8 - 10 Haziran tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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