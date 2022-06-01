YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı (2022 TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak?)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 08:21

YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı (2022 TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak?)

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ÖSYM sınav takvimi belli oldu

için geri sayım başladı.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi. 

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN 

YKS NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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