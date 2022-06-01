YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı (2022 TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak?)

YKS için geri sayım başladı.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.