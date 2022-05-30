YKS sınava giriş yerleri ne zaman belli olacak? (2022 TYT, AYT, YDT tarihleri)

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 09:24
YKS için geri sayım başladı.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı.
Sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, sınava giriş belgelerinin 8 - 10 Haziran tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.