YKS sonuçları 2023: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

YKS sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. Yıl boyunca güzel bir üniversitede okuyabilmek için hazırlandıkları YKS sınavlarına giren öğrenciler, ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı.



Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak.



YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat YKS tercihlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor.