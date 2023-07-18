YKS sonuçları 2023: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Üniversitede okuma hayallerini gerçekleştirebilmek için YKS sonuçlarına göre puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2023: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

sonuçları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. Yıl boyunca güzel bir üniversitede okuyabilmek için hazırlandıkları sınavlarına giren öğrenciler, takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı.

Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS sonuçları 2023: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı) - 1

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları 2023: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı) - 2

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak.

YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat YKS tercihlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor.

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