YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

2023 YKS sonuçları için geri sayım başladı. 17-18 haziran tarihlerinde YKS oturumları AYT-TYT sınavlarına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları için heyecanlı dolu bekleyiş sürüyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle, yıl boyunca sınava hazırlanan ve 17-18 Haziran tarihlerinde sınava giren öğrenciler, sonuçlar için tarihi merak ediyor. Peki, 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takviminde paylaşıldı. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi) - 1

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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