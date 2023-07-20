YKS sonuçları açıklandı: YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

YKS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Yıl boyunca güzel bir üniversitede okuyabilmek için hazırlandıkları YKS sınavlarına giren öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından puanlarını görüntülemeye başladı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı.



2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.



YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.



ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

