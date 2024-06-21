YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sonuç tarihine çevrildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçları, 8-9 Haziran tarihlerinde sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercihleri için YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sonuç tarihine çevrildi

2024 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. sonuç tarihini yayımladığı takvim üzerinden duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS , 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sonuç tarihine çevrildi - 1

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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