YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 17-18 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından 3 oturumla yapılan YKS sınavlarına giren öğrenciler, sonuçlar için gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

2023 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güzel bir üniversitede almak isteyen on binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavları 17-18 haziran tarihinde tamamlandı. YKS sınavlarının sona ermesinin ardından ise gözler tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında - 1

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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