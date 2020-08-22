YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı açıkladı)

Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.

22.08.2020 - 14:08

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı açıkladı)

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Aygün,, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün,, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...