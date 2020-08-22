YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı açıkladı)

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Aygün,, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün,, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym