YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı açıkladı)

22.08.2020 - 14:08
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama geldi.
Aygün,, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün,, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020
heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym