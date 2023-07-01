YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 YKS sonuç sorgulama ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumlu sınavla tamamlanan YKS sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 YKS sonuç sorgulama ekranı)

2023 sonuçları için nefesler tutuldu. Yüz binlerce öğrencinin, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle girdikleri sınavının ardından, sonuçlar için gözler 'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 YKS sonuç sorgulama ekranı) - 1

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...