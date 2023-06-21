YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 17-18 Haziran tarihinde üniversite sınavlarına giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir üniversite kazanmak isteyen öğrencilerin girdiği YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine çevrildi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

2023 sonuçları için geri sayım başladı. 17 Haziran'da TYT, 18 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi) - 1

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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