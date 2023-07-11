YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu? (2023 ÖSYM YKS sınavı sonuçları)

2023 YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala, üniversite tercih tarihi de merak edilmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.



Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.



Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.