YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu? (2023 ÖSYM YKS sınavı sonuçları)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 haziranda yapılan üniversite sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sornasında, YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu? (2023 ÖSYM YKS sınavı sonuçları)

2023 için geri sayım başladı. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında sonuçları için tarih belli oldu. sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala, üniversite tercih tarihi de merak edilmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu? (2023 ÖSYM YKS sınavı sonuçları) - 1

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu? (2023 ÖSYM YKS sınavı sonuçları) - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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