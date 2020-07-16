YKS sonuçları ne zaman belli olacak? (2020 YKS sonuçları)

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS PUAN HESAPLAMA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

2020 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.



2020 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Ancak ÖSYM henüz tercih dönemi tarihlerini açıklamadı.



Bu süre içerisinde öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.

TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?



Bu sene corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü.

YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU