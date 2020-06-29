YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.



ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabiliyor.



Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtaları:



ALMANCA TESTİ



ARAPÇA TESTİ



FRANSIZCA TESTİ



İNGİLİZCE TESTİ



RUSÇA TESTİ



YKS'NİN İLK OTURUMU YAPILDI