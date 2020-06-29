YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Anadolu Ajansı 29.06.2020 - 11:40
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabiliyor.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtaları:
ALMANCA TESTİ
ARAPÇA TESTİ
FRANSIZCA TESTİ
İNGİLİZCE TESTİ
RUSÇA TESTİ
YKS'NİN İLK OTURUMU YAPILDI