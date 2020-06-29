YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı 29.06.2020 - 11:40

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

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ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına bu adresten ulaşılabiliyor.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtaları: 

ALMANCA TESTİ

ARAPÇA TESTİ

FRANSIZCA TESTİ

İNGİLİZCE TESTİ

RUSÇA TESTİ

YKS'NİN İLK OTURUMU YAPILDI

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