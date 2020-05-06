YKS tarihi ne zaman? (2020 YKS barajı düştü, sınav süresi uzadı)

20-21 Haziran'da yapılması planlanan üniversite giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ertelendi.



ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.



Ancak Mart ayı sonunda corona virüs tedbirleri kapsamında, 2020 YKS sınavının 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen YKS için açıklanan son tarih 27-28 Haziran.

2020 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran'da gerçekleşecek.

2020 YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 28 Haziran'da gerçekleşecek.



BARAJ DÜŞTÜ, SÜRE UZADI



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi.

Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.