YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? (2020 YKS tercih kılavuzu)

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.



Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM, YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. Cevaplara ulaşmak için, ais.osym.gov.tr

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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SÖZEL, SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ



ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer alıyor.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU

BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2020

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Buna göre, tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.



Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edildi.



TYT’DEN 200 VE ÜZERİ PUAN ALAN ADAYLAR GEÇEN YILKİ PUANLARINI KULLANABİLECEK



2018 YKS ’de duyurulan ve ilk defa 2018 yılında uygulanan TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS’de TYT ’ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor.



2020 YKS ’de TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla TYT ’ye girmeden bir önceki seneye ait yani 2019 TYT puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12.239 aday başvuru yapmıştır.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.



Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020

YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU