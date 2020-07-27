YKS tercih dönemi: Sayısal puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler 6 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemi için üniversite ve puan türlerini araştırmaya başladı. İşte sayısal puanla öğrenci alan üniversite bölümleri...

ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:33 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 12:34

YKS tercih dönemi: Sayısal puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

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YKS açıklandı, 5 aday birinci oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Mimarlık

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Biyomühendislik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Eczacılık

Tıp Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Matematik

Tekstil Mühendisliği

Ebelik

Ziraat Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Kimya

Harita Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Biyoloji

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Peyzaj Mimarlığı

Şehir ve Bölge Planlama

Çevre Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Gerontoloji

Su Ürünleri Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Zootekni

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Dil ve Konuşma Terapisi

Ergoterapi

Jeofizik Mühendisliği

Ortez ve Protez

Süt Teknolojisi

Pilotaj

Orman Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak, Gövde ve Motor Bakımı

Yapay Zeka Mühendisliği

DÖRT YILLIK SAYISAL BÖLÜMLERİN KONTENJAN VE PUAN BİLGİLERİ

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