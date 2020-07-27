YKS tercih dönemi: Sayısal puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:33 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 12:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.
SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Eczacılık
Tıp Mühendisliği
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Matematik
Tekstil Mühendisliği
Ebelik
Ziraat Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Kimya
Harita Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Biyoloji
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Gerontoloji
Su Ürünleri Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Dil ve Konuşma Terapisi
Ergoterapi
Jeofizik Mühendisliği
Ortez ve Protez
Süt Teknolojisi
Pilotaj
Orman Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uçak, Gövde ve Motor Bakımı
Yapay Zeka Mühendisliği