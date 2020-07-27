YKS tercih dönemi: Sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.
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