YKS tercih dönemi: Sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler 6 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemi için üniversite ve puan türlerini araştırmaya başladı. İşte sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri...

ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:10

YKS tercih dönemi: Sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

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SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

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Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

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Coğrafya

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