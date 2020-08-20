YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döken adaylar, geçtiğimiz hafta tamamladıkları tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite kayıtları için tarih verdi.

ÖSYM'nin açıkladığı kayıt tarihine göre üniversite tercih sonuçlarının bu ayın sonundan önce açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz hafta YÖK "üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklaması yaptı.

