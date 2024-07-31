YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

2024 tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından, adaylar gözlerini YKS tercih sonuçlarına çevirecek. tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında ise sonuç sayfası üzerinden YKS tercih sonuçları duyurulacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında - 1

TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Öne Çıkan Video

Hamas'ın askeri lideri Deif'in vurulma anı

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...