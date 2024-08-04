YKS tercih süresi bugün doluyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS tercih süresi bugün doluyor
YKS tercihlerinde son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihlerinde son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci 25 Temmuz'da başladı.

2 Ağustos'ta sona ermesi beklenen tercih süresi,  tarafından 4 Ağustos'a uzatıldı.

KAYIT İŞLEMLERİ

 sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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